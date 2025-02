Politie meldt urgente vermissing Robin (38) uit Groningen

De 38-jarige Robin wordt sinds dinsdag 28 januari 2025 vermist uit Groningen. Dat meldt de politie. Hij werd voor het laatst gezien rond 16.00 uur aan de Van Swietenlaan in de Groningse stad.

De politie meldt de vermissing nu pas omdat er eerst andere zaken zijn uitgelopen, laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten.

Robin is 183 cm lang, heeft een slank postuur, kort middelblond haar en bruine ogen. De politie vraagt mensen die informatie hebben over deze vermissing, zich te melden. Dat kan via 0800 6070.