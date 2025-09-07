Terug

Jonge vrouw (21) uit Weesp vermist, politie vraagt om hulp

Jonge vrouw (21) uit Weesp vermist, politie vraagt om hulp

Vermissing

Vandaag, 09:09

De politie maakt zich zorgen om de vermissing van de 21-jarige Luwam Gide Kidane uit Weesp. De Eritrese vrouw is sinds eind augustus spoorloos. Zaterdag plaatste de politie op Instagram een oproep met haar foto en signalement in de hoop dat getuigen zich melden.

Volgens de politie vertrok de vrouw zondag 24 augustus rond het middaguur vanuit haar woning in Weesp. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Het is ook mogelijk dat zij al eerder vertrokken is, op 27 of 28 juli.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Signalement

Luwam Gide Kidane heeft een licht getinte huid, zwart haar en is 1,65 meter lang. Ze droeg een witte korte jas, een lichtblauwe spijkerbroek en had een zwarte schooltas bij zich.

De politie vraagt iedereen die de vrouw heeft gezien of meer informatie heeft, direct contact op te nemen.

