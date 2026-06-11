OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote zorgen om vermiste, verstandelijk beperkte Adnane (22)

Vermissing

Vandaag, 13:53

Link gekopieerd

De politie is op zoek naar de 22-jarige Adnane, die sinds zondag 7 juni wordt vermist vanuit Gouda. Omdat er zorgen zijn over zijn welzijn, heeft de politie een opsporingsbericht verspreid.

Volgens de politie verplaatst Adnane zich mogelijk met het openbaar vervoer. Sinds zijn vermissing is hij nog gezien in Utrecht en Amsterdam. Het is niet bekend in welke richting hij daarna is vertrokken.

Adnane heeft een verstandelijke beperking en functioneert cognitief op het niveau van een 12-jarige. De politie roept daarom iedereen die informatie heeft op zich te melden.

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Signalement

De vermiste man is tussen de 1,65 en 1,70 meter lang en heeft een smal, tenger postuur. Hij heeft zwart haar en een licht getinte huidskleur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwart trainingspak van het merk JAKO. Daarnaast droeg hij zwarte Adidas-schoenen met witte strepen.

Mensen die Adnane hebben gezien of weten waar hij verblijft, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.