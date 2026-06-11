Grote zorgen om vermiste, verstandelijk beperkte Adnane (22)

De politie is op zoek naar de 22-jarige Adnane, die sinds zondag 7 juni wordt vermist vanuit Gouda. Omdat er zorgen zijn over zijn welzijn, heeft de politie een opsporingsbericht verspreid.

Volgens de politie verplaatst Adnane zich mogelijk met het openbaar vervoer. Sinds zijn vermissing is hij nog gezien in Utrecht en Amsterdam. Het is niet bekend in welke richting hij daarna is vertrokken.

Adnane heeft een verstandelijke beperking en functioneert cognitief op het niveau van een 12-jarige. De politie roept daarom iedereen die informatie heeft op zich te melden.

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Signalement

De vermiste man is tussen de 1,65 en 1,70 meter lang en heeft een smal, tenger postuur. Hij heeft zwart haar en een licht getinte huidskleur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwart trainingspak van het merk JAKO. Daarnaast droeg hij zwarte Adidas-schoenen met witte strepen.

Mensen die Adnane hebben gezien of weten waar hij verblijft, worden verzocht contact op te nemen met de politie.