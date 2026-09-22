Politie doet dringende oproep: wie heeft Aukje (44) gezien

De politie doet een dringende oproep om uit te kijken naar de 44-jarige Aukje. De vrouw werd voor het laatst gezien op 13 september in de buurt van de Sandinoweg te Delft. De politie laat voor de rest weten dat Aukje zwaar vermagerd is en geen eigen vervoersmiddel heeft. Het is dus aanneemlijk dat de vrouw zich ter voet verplaatst.

Aukje is 1,75 meter lang. Ze heeft blauwe ogen, bruin haar en een lichte huidskleur. Het is niet duidelijk in welke richting Aukje zich vanaf de Sandinoweg heeft verplaatst.

In de video bovenaan dit artikel legt Hart van Nederland uit wat je moet doen als iemand vermist raakt.