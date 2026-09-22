OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie doet dringende oproep: wie heeft Aukje (44) gezien

Vermissing

Vandaag, 19:29

De politie doet een dringende oproep om uit te kijken naar de 44-jarige Aukje. De vrouw werd voor het laatst gezien op 13 september in de buurt van de Sandinoweg te Delft. De politie laat voor de rest weten dat Aukje zwaar vermagerd is en geen eigen vervoersmiddel heeft. Het is dus aanneemlijk dat de vrouw zich ter voet verplaatst.

Aukje is 1,75 meter lang. Ze heeft blauwe ogen, bruin haar en een lichte huidskleur. Het is niet duidelijk in welke richting Aukje zich vanaf de Sandinoweg heeft verplaatst.

In de video bovenaan dit artikel legt Hart van Nederland uit wat je moet doen als iemand vermist raakt.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.