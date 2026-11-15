Politie dringend op zoek naar man (32) die ziekenhuis verliet: mogelijk infuusnaald nog in arm

Een 32-jarige man raakte zondag vermist nadat hij wegliep uit een ziekenhuis in Eindhoven. De politie is naar hem op zoek omdat hij medische hulp nodig heeft en heeft mogelijk nog een infuusnaald in zijn arm. Sinds ongeveer 12.30 uur wordt naar hem gezocht, maar hij is nog niet gevonden.

De man raakte vermist in de omgeving van de High Tech Campus. Hij is ongeveer 1,80 meter lang, heeft kort zwart haar en een Marokkaans uiterlijk. Hij draagt een sweatshirt en een donkere broek. Ook heeft hij gezwollen ogen en verwondingen in zijn gezicht.

Waarom de man in het ziekenhuis lag en hoe hij aan de verwondingen in zijn gezicht komt, is niet bekend. De politie spreekt van een urgente vermissing en is nog altijd naar hem op zoek.

Burgernetmelding

Vanwege de vermissing is ook een Burgernetmelding verstuurd. Daarin roept de politie mensen die de man zien of weten waar hij is op om direct 112 te bellen.