21-jarige vrouw uit Goor vermist, politie zoekt informatie

De politie is op zoek naar informatie over een 21-jarige vrouw die vermist is uit Goor. Zij verliet op zondagavond 23 augustus rond 22:00 haar woning. Sindsdien is er geen contact meer met haar geweest. De politie en haar familie maken zich ernstig zorgen om de vrouw.

Op het moment van haar verdwijning was de vrouw gekleed in een grijze trui en een grijze broek met heel veel glitters op de pijpen. Ze droeg daar zwarte sneakers onder. Ook droeg de vrouw die avond een hoofddoek die als een knot om haar haar heen was gevouwen. Mogelijk draagt ze deze nog steeds. De vermiste vrouw is 1.55 meter lang en heeft een normaal postuur.

De politie roept iedereen met informatie over de vrouw of haar verblijfplaats op om contact op te nemen met de politie. Dat kan telefonisch op het nummer 0800 6070, of door een melding te maken via het meldingsformulier. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem.