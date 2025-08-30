Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie start grote zoektocht naar vrouw met baby in Delden

Politie start grote zoektocht naar vrouw met baby in Delden

Vermissing

Vandaag, 08:51

Link gekopieerd

De politie heeft zaterdagochtend een grote zoektocht opgezet naar een 27-jarige vrouw en haar baby in het Overijsselse Delden. Inmiddels zijn ze allebei in goede gezondheid aangetroffen.

De vrouw was weggelopen vanaf de Emmastraat. Ze had haar paar maanden oude kindje bij zich. De politie maakte zich ernstig zorgen, maar meldt later op de ochtend dat het tweetal terecht is. "Er wordt gekeken naar passende hulp", meldt het korps op X.

Voor de zoektocht is onder meer een helikopter ingezet, aldus de politie.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Lees ook

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.