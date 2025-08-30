Politie start grote zoektocht naar vrouw met baby in Delden

De politie heeft zaterdagochtend een grote zoektocht opgezet naar een 27-jarige vrouw en haar baby in het Overijsselse Delden. Inmiddels zijn ze allebei in goede gezondheid aangetroffen.

De vrouw was weggelopen vanaf de Emmastraat. Ze had haar paar maanden oude kindje bij zich. De politie maakte zich ernstig zorgen, maar meldt later op de ochtend dat het tweetal terecht is. "Er wordt gekeken naar passende hulp", meldt het korps op X.

Voor de zoektocht is onder meer een helikopter ingezet, aldus de politie.

