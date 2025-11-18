Brandweerduikers vinden plotseling echt lichaam tijdens oefening in Spaarndam

Tijdens een duikoefening van de brandweer in Spaarndam is dinsdagochtend onverwacht een lichaam gevonden. Brandweerduikers waren in Zijkanaal C bezig met een training waarbij ze een oefenpop moesten opsporen, maar vonden in plaats daarvan een echte overleden persoon. De oefening werd direct stilgelegd.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland gaat het om een plek waar de brandweer vaker oefent. Voor de betrokken hulpverleners was de vondst een nare verrassing, vooral omdat er volgens hem geen vermiste personen bekend zijn bij de politie.

Uren bezig met onderzoek

Zodra het lichaam werd gevonden, zijn alle reguliere procedures gevolgd. Het gebied werd direct aangemerkt als plaats delict en de zaak werd overgedragen aan de politie. Forensisch onderzoekers en DSI-duikers kwamen ter plaatse om het lichaam te bergen en sporen veilig te stellen.

Een deel van het fietspad en de Zijkanaal C Weg zijn afgezet. De recherche verwacht nog meerdere uren bezig te zijn met het onderzoek.

Beeld: Mizzle Media

Misdrijf of ongeval

Over de identiteit of het geslacht van de overledene worden nog geen uitspraken gedaan. Ook is nog onduidelijk of er aanwijzingen zijn voor een misdrijf of een ongeval.

Volgens de politie is het te vroeg om te zeggen of het slachtoffer mogelijk eerder als vermist is opgegeven, ook het oproepen van getuigen is op dit moment nog niet aan de orde.