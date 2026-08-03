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Politie zoekt 40-jarige Jaber die vermist is uit Zaandam

Vermissing

Vandaag, 19:55

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De politie is op zoek naar de 40-jarige Jaber, die vermist is uit Zaandam. Hij is voor het laatst gezien op 15 juli aan de Zijtocht in de Noord-Hollandse plaats. De politie vraagt mensen die hem mogelijk hebben gezien zich te melden.

Jaber is 1,73 meter lang, heeft een dun postuur, kort donker haar, donkerbruine ogen en een sikje met een kleine snor. Het is niet bekend welke kleding hij droeg.

Mensen die informatie of camerabeelden hebben die kunnen helpen bij het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland
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