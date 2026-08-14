Noor (12) midden in de nacht verdwenen uit huis in Zaandam

De 12-jarige Noor uit Zaandam wordt sinds de nacht van donderdag op vrijdag vermist. Haar moeder hoorde rond 01.00 uur de achterdeur opengaan. Toen ze beneden ging kijken, was Noors jas weg en stond de achterdeur open.

De moeder van Noor had haar rond 00.30 uur naar bed gestuurd en ging een kwartier later zelf slapen. Rond 01.00 uur hoorde ze de achterdeur opengaan. De sleutels zaten nog in de deur.

Noor is 1,62 meter lang, heeft een donkere huidskleur en bruin haar met highlights.

Iets gezien of gehoord?

De politie vraagt mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag iets hebben gezien of gehoord in Zaandam om zich te melden.