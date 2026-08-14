OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Noor (12) midden in de nacht verdwenen uit huis in Zaandam

Vermissing

Vandaag, 20:27

De 12-jarige Noor uit Zaandam wordt sinds de nacht van donderdag op vrijdag vermist. Haar moeder hoorde rond 01.00 uur de achterdeur opengaan. Toen ze beneden ging kijken, was Noors jas weg en stond de achterdeur open.

De moeder van Noor had haar rond 00.30 uur naar bed gestuurd en ging een kwartier later zelf slapen. Rond 01.00 uur hoorde ze de achterdeur opengaan. De sleutels zaten nog in de deur.

Noor is 1,62 meter lang, heeft een donkere huidskleur en bruin haar met highlights.

Iets gezien of gehoord?

De politie vraagt mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag iets hebben gezien of gehoord in Zaandam om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.