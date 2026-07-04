Politie zoekt vermiste Damian (41) uit Velsen-Noord

De 41-jarige Damian wordt sinds vrijdagavond 19 juni vermist uit Velsen-Noord. Hij verbleef en werkte daar en is die avond voor het laatst gezien.

Damian is van Poolse komaf, ongeveer 1,85 meter lang en heeft een slank postuur. Mogelijk droeg hij een donker T-shirt en een korte donkere broek. Zijn naasten maken zich zorgen.

De politie zoekt ook zijn groene fiets van Ruigrok. Op de spatborden staat het nummer 2617. Wie weet waar Damian is of de fiets heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.