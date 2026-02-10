Levenloze lichaam vermiste man (76) uit Huizen teruggevonden

Vermissing
Vandaag, 13:06
Het lichaam van de vermiste 76-jarige man uit Huizen is maandagmiddag gevonden. Dat meldt de politie op X. Eerder werd er een grote zoektocht op touw gezet. Ook hielp het Veteranen Search Team mee. De politie maakte zich grote zorgen om het welzijn van de man.
De politie en het Veteranen Search Team hielden maandag een grote zoektocht naar de vermiste 76-jarige man. De man was sinds zondagmiddag vermist en voor het laatst gezien in Huizen. De politie maakte zich ernstig zorgen.
Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? Dat leggen we voor je uit in deze video:
Op X deelt de politie dat het lichaam van de man is teruggevonden.
