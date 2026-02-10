Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Levenloze lichaam vermiste man (76) uit Huizen teruggevonden

Levenloze lichaam vermiste man (76) uit Huizen teruggevonden

Vermissing

Vandaag, 13:06

Link gekopieerd

Het lichaam van de vermiste 76-jarige man uit Huizen is maandagmiddag gevonden. Dat meldt de politie op X. Eerder werd er een grote zoektocht op touw gezet. Ook hielp het Veteranen Search Team mee. De politie maakte zich grote zorgen om het welzijn van de man.

De politie en het Veteranen Search Team hielden maandag een grote zoektocht naar de vermiste 76-jarige man. De man was sinds zondagmiddag vermist en voor het laatst gezien in Huizen. De politie maakte zich ernstig zorgen.

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Op X deelt de politie dat het lichaam van de man is teruggevonden.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.