Grote zoektocht naar vermiste man (76) uit Huizen

De politie en het Veteranen Search Team hebben maandag een grote zoektocht opgezet naar een vermiste 76-jarige man. De man is sinds zondagmiddag vermist en voor het laatst gezien in Huizen. De politie maakt zich ernstig zorgen.

Samen met de politie heeft het Veteranen Search Team maandag een zoekactie opgezet in de omgeving van de Oude Huizerweg in Naarden. Er wordt onder meer met paarden gezocht naar de vermiste man.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Het gaat om een 76-jarige man met een grijs bomberjack, beige broek en donkerblauwe crocs.