Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zorgen om vermiste Adem (49) uit Hoofddorp

Vermissing

Vandaag, 10:55

Link gekopieerd

De 49-jarige Adem wordt sinds woensdag 15 januari vermist uit Hoofddorp. Hij vertrok die nacht rond 03.45 uur met een zwarte Hyundai i10 vanuit Nieuw-Vennep. De auto heeft een Nederlands kenteken dat begint met 11. Er is een kans dat hij is vertrokken richting Bouillon, een plaats in België.

Adem is 49 jaar, heeft grijs haar en bruine ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een zwarte jas, een lichtblauwe spijkerbroek en zwarte Nike-schoenen. De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.

De auto waarmee Adem vertrokken is.

De auto waarmee Adem vertrokken is.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.