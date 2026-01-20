Zorgen om vermiste Adem (49) uit Hoofddorp

De 49-jarige Adem wordt sinds woensdag 15 januari vermist uit Hoofddorp. Hij vertrok die nacht rond 03.45 uur met een zwarte Hyundai i10 vanuit Nieuw-Vennep. De auto heeft een Nederlands kenteken dat begint met 11. Er is een kans dat hij is vertrokken richting Bouillon, een plaats in België.

Adem is 49 jaar, heeft grijs haar en bruine ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een zwarte jas, een lichtblauwe spijkerbroek en zwarte Nike-schoenen. De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.