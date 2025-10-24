Grote zoekactie naar vermiste Julia (43) uit Hollandsche Rading

Het Veteranen Search Team (VST) zoekt vrijdag met zo'n tachtig vrijwilligers naar de vermiste 43-jarige Julia Zondervan uit Hollandsche Rading. De vrouw wordt sinds vorige week woensdag vermist.

Met prikstokken wordt een buitengebied tussen Hollandsche Rading en Hilversum uitgekamd. Ook wordt er gezocht op landgoed Einde Gooi en Hooneboeg, op grens van Hollandse Rading en Hilversum.

Jeska

Volgens de politie luistert Julia alleen naar de naam Jeska. Ze is voor het laatst gezien in Hollandsche Rading en verplaatst zich mogelijk op een damesfiets met lichte fietstassen. Ze is mogelijk een stuk slanker dan op de foto.

De politie heeft op dit moment geen idee waar de vrouw verblijft en spreekt van een urgente vermissing.