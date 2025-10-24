Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote zoekactie naar vermiste Julia (43) uit Hollandsche Rading

Vermissing

Vandaag, 12:31 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Het Veteranen Search Team (VST) zoekt vrijdag met zo'n tachtig vrijwilligers naar de vermiste 43-jarige Julia Zondervan uit Hollandsche Rading. De vrouw wordt sinds vorige week woensdag vermist.

Met prikstokken wordt een buitengebied tussen Hollandsche Rading en Hilversum uitgekamd. Ook wordt er gezocht op landgoed Einde Gooi en Hooneboeg, op grens van Hollandse Rading en Hilversum.

Jeska

Volgens de politie luistert Julia alleen naar de naam Jeska. Ze is voor het laatst gezien in Hollandsche Rading en verplaatst zich mogelijk op een damesfiets met lichte fietstassen. Ze is mogelijk een stuk slanker dan op de foto.

De politie heeft op dit moment geen idee waar de vrouw verblijft en spreekt van een urgente vermissing.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.