Nils (40) uit Haarlem vermist sinds zaterdag, politie vraagt aandacht

De politie is op zoek naar de 40-jarige Nils uit Haarlem. Nils is op zaterdag 21 juni rond 17.00 uur te voet vertrokken vanaf de Amerikaweg in Haarlem, daarna is er niets meer van hem vernomen.

De 40-jarige man is 1.75 meter lang, met een lichte huidkleur en kort gemillimeterd donkerblond haar. Hij heeft blauw-groene ogen en droeg ten tijde van de vermissing een rood-bruine broek met figuurtjes erop, een blauw-paarse broek met grijze vlakken, zwarte sneakers en mogelijk een zwarte rugtas.

Ook heeft hij tatoeages op beide armen.

Heb je Nils gezien? Neem dan contact op met de politie op 09008844.