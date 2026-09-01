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Politie naarstig op zoek naar vermiste Patrick (47) uit Haarlem

Vermissing

Vandaag, 15:15

De politie is op zoek naar de 47-jarige Patrick uit Haarlem. Hij is sinds zondagavond 30 augustus vermist. Mogelijk is Patrick richting het duingebied van Overveen en Bloemendaal vertrokken. Patrick is te herkennen aan zijn grote, grijze baard.

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Patrick is voor het laatst gezien in Haarlem. Sinds zondag 18.15 uur ontbreekt ieder spoor. Hij verplaatst zich waarschijnlijk lopend. De politie en het Veteranen Search Team hebben in het duingebied naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden.

De vermiste Patrick - beeld: politie

De vermiste Patrick - beeld: politie

Tips

Mensen die Patrick hebben gezien of tips hebben over de vermissing, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 - 8844, 112 of anoniem via 0800 - 0700.

Door Redactie Hart van Nederland
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