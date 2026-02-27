Vermiste vrouw uit Egmond-Binnen weer terecht, herenigd met familie

De 54-jarige vrouw die sinds 21 februari vermist was is weer teruggevonden. Zaterdag vertrok de vermiste vrouw waarschijnlijk met onbekende reden van huis met haar grijze Peugeot 208.

De politie had het vermoeden dat de vrouw in België verbleef. Vrijdag laat de politie weten dat de vrouw weer terecht is en ze is herenigd met haar familie. Verder doet de politie geen mededelingen over de vermissingszaak.

Wat moet je doen bij een vermissing? In onderstaande video leggen we het uit: