Politie maakt zich zorgen om vermiste Elin (12)

De politie is op zoek naar de 12-jarige Elin. Het meisje wordt sinds zondagmiddag 29 juni vermist. Ze heeft haar woonadres in de gemeente Dijk en Waard lopend of mogelijk op de fiets verlaten. Onlangs is ze nog gespot in Alkmaar en Obdam. Ze is te herkennen aan haar zwarte, halflange haar en blauwe ogen. Ze is 1,55 meter lang.

Heb je haar gezien of weet je waar ze is? Bel dan meteen met de politie via 0800-6070.

Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt? Dit zie je in de onderstaande video: