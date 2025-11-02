Grote zoekactie naar vermiste Miranda (52) uit Den Helder

Familie, politie, het Veteranen Search Team en reddingsbrigades zijn op zoek naar de vermiste Miranda uit Den Helder. De 52-jarige vrouw wordt sinds zaterdag 1 november vermist. Haar familie maakt zich grote zorgen.

Miranda vertrok zaterdagmiddag rond 15.30 uur te voet en werd voor het laatst gezien in de Indische Buurt in Den Helder. Ze is sportief en kan ver wandelen. De vrouw heeft een lichte huidskleur, een slank en sportief postuur en is 1,78 meter lang. Ze heeft bruinblond haar in een boblijn en droeg bij haar verdwijning een zandkleurige, gewatteerde, lange jas tot over de knie en een zandkleurige, nette pantalon.

Bel 112

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat er zaterdagnacht is gezocht met het Veteranen Search Team, de reddingsbrigade, een helikopter en warmtecamera's. De zoekactie is zondag hervat. "Bel 112 als je de mevrouw ziet. Niet omdat ze gevaarlijk zou zijn, maar omdat het sneller is", aldus de woordvoerder.

