Zorgen om vermiste Lucy (13) uit Bussum

De politie maakt zich zorgen om de dertienjarige Lucy, die sinds de nacht van zondag op maandag vermist is uit Bussum. Haar laatst bekende locatie is haar ouderlijk huis in de Noord-Hollandse plaats. De familie van het meisje maakt zich ernstig zorgen om haar welzijn.

Lucy is vermoedelijk zonder jas vertrokken van huis en is dus niet gekleed op de kou. Mogelijk draagt ze wel een gekleurde gebreide muts. Ze loopt op een zwart paar schoenen. Wat ze verder aan had op het moment dat ze verdween, is niet bekend.

Het meisje is ongeveer 1,65 meter lang met een slank postuur en een lichte huidskleur. Ze heeft bruin haar met lichte highlights.

Zoektocht op Bussumse hei

Maandag is op de Bussumse heide gezocht naar het meisje, daarbij zijn onder meer een politiehelikopter en een drone ingezet. Ook het Veteranen Search Team (VST) zette zo'n veertig vrijwilligers in om mee te zoeken naar Lucy in het natuurgebied. Dat meldt de Gooi- en Eemlander. Voor zover bekend heeft die zoektocht nog niets opgeleverd.

Mensen die Lucy hebben gezien of meer weten over haar verblijfplaats worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of urgent via 112.

Wil je weten wat je moet doen bij een vermissing, bekijk dan onderstaande video: