Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zorgen om vermiste Lucy (13) uit Bussum

Vermissing

Vandaag, 16:08

Link gekopieerd

De politie maakt zich zorgen om de dertienjarige Lucy, die sinds de nacht van zondag op maandag vermist is uit Bussum. Haar laatst bekende locatie is haar ouderlijk huis in de Noord-Hollandse plaats. De familie van het meisje maakt zich ernstig zorgen om haar welzijn.

Lucy is vermoedelijk zonder jas vertrokken van huis en is dus niet gekleed op de kou. Mogelijk draagt ze wel een gekleurde gebreide muts. Ze loopt op een zwart paar schoenen. Wat ze verder aan had op het moment dat ze verdween, is niet bekend.

Het meisje is ongeveer 1,65 meter lang met een slank postuur en een lichte huidskleur. Ze heeft bruin haar met lichte highlights.

Zoektocht op Bussumse hei

Maandag is op de Bussumse heide gezocht naar het meisje, daarbij zijn onder meer een politiehelikopter en een drone ingezet. Ook het Veteranen Search Team (VST) zette zo'n veertig vrijwilligers in om mee te zoeken naar Lucy in het natuurgebied. Dat meldt de Gooi- en Eemlander. Voor zover bekend heeft die zoektocht nog niets opgeleverd.

Mensen die Lucy hebben gezien of meer weten over haar verblijfplaats worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of urgent via 112.

Wil je weten wat je moet doen bij een vermissing, bekijk dan onderstaande video:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.