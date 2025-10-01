Terug

Vermiste vrouw (24) uit Amsterdam na dagenlange zoektocht levend gevonden

Vermissing

Vandaag, 21:37

De 24-jarige vrouw uit Amsterdam die sinds 26 september werd vermist nadat ze was weggelopen uit het AMC, is levend teruggevonden. Na dagen van grote zorgen en een intensieve zoektocht door politie en omgeving, is zij weer in veiligheid. Dat meldt de politie woensdagavond.

Volgens de politie zijn rust en privacy nu van groot belang voor de jonge vrouw en haar naasten. Daarom wordt gevraagd geen foto’s van haar te delen en eerder verspreide beelden te verwijderen.

De vrouw verdween op vrijdag 26 september rond 11.00 uur bij het AMC in Amsterdam. Later die middag werd ze nog gezien bij station Dieren in Gelderland. Sindsdien ontbrak elk spoor, wat leidde tot grote zorgen bij zowel de politie als haar omgeving.

De afgelopen dagen hielpen veel mensen mee door uit te kijken naar de vrouw en haar signalement te verspreiden. Er werd meerdere keren naar haar gezocht, onder meer door het Veteranen Search Team (VST).

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
Door Redactie Hart van Nederland

