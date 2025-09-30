Dit weten we nu over de vermiste Luna (24) uit Amsterdam

De 24-jarige Luna uit Amsterdam wordt sinds vrijdag 26 september vermist. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar. De politie spreekt van een ‘urgente vermissing’ en vrijwilligers van het Veteranen Search Team (VST) zoeken al dagen mee in de bossen bij Dieren. Dit is wat we tot nu toe weten.

Vrijdagochtend verliet Luna rond 11.00 uur het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Ze nam daarna de trein nam naar station Dieren. Rond 14.00 uur werd ze daar nog gezien in de omgeving van de Imboslaan, aan de rand van Nationaal Park Veluwezoom. Daarna ontbreekt elk spoor.

In onderstaande video legt Mark Haverland van het VST uit hoe de zoektocht verloopt:

0:51 Politie deelt foto's van vermiste Luna (24) uit Amsterdam

Zoekacties met vrijwilligers en honden

Zondag begon een grootschalige zoektocht. Zo'n zeventig vrijwilligers van het Veteranen Search Team (VST) en Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) doorzochten toen samen met de politie de bossen bij Dieren. Daarbij werden ook speurhonden ingezet.

Ook maandag werd er gezocht door het team. De zoektocht ging door tot in de avond, maar helaas zonder resultaat. Dinsdag is de derde dag dat de omgeving wordt doorzocht. Of er tot nu toe sporen zijn gevonden, is nog niet bekend.

Signalement

De politie verspreidde zondag een Burgernetmelding en deelt inmiddels ook foto’s van de jonge vrouw:

Politie zoekt vermiste Luna (24) uit Amsterdam. Beeld: Politie

Luna is 1,72 meter lang, heeft een tenger postuur en donkerblond haar tot op haar schouders. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek, een zwart-wit gestreept shirt met lange mouwen, een zwarte jas met krijtstrepen en zwarte Adidas-schoenen met een witte streep.

Mensen die haar hebben gezien of weten waar ze is, worden dringend gevraagd direct 112 te bellen.