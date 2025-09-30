Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dit weten we nu over de vermiste Luna (24) uit Amsterdam

Dit weten we nu over de vermiste Luna (24) uit Amsterdam

Vermissing

Vandaag, 18:40

Link gekopieerd

De 24-jarige Luna uit Amsterdam wordt sinds vrijdag 26 september vermist. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar. De politie spreekt van een ‘urgente vermissing’ en vrijwilligers van het Veteranen Search Team (VST) zoeken al dagen mee in de bossen bij Dieren. Dit is wat we tot nu toe weten.

Vrijdagochtend verliet Luna rond 11.00 uur het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Ze nam daarna de trein nam naar station Dieren. Rond 14.00 uur werd ze daar nog gezien in de omgeving van de Imboslaan, aan de rand van Nationaal Park Veluwezoom. Daarna ontbreekt elk spoor.

In onderstaande video legt Mark Haverland van het VST uit hoe de zoektocht verloopt:

Politie deelt foto's van vermiste Luna (24) uit Amsterdam
0:51

Politie deelt foto's van vermiste Luna (24) uit Amsterdam

Zoekacties met vrijwilligers en honden

Zondag begon een grootschalige zoektocht. Zo'n zeventig vrijwilligers van het Veteranen Search Team (VST) en Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) doorzochten toen samen met de politie de bossen bij Dieren. Daarbij werden ook speurhonden ingezet.

Ook maandag werd er gezocht door het team. De zoektocht ging door tot in de avond, maar helaas zonder resultaat. Dinsdag is de derde dag dat de omgeving wordt doorzocht. Of er tot nu toe sporen zijn gevonden, is nog niet bekend.

Signalement

De politie verspreidde zondag een Burgernetmelding en deelt inmiddels ook foto’s van de jonge vrouw:

Politie zoekt vermiste Luna (24) uit Amsterdam. Beeld: Politie

Politie zoekt vermiste Luna (24) uit Amsterdam. Beeld: Politie

Luna is 1,72 meter lang, heeft een tenger postuur en donkerblond haar tot op haar schouders. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek, een zwart-wit gestreept shirt met lange mouwen, een zwarte jas met krijtstrepen en zwarte Adidas-schoenen met een witte streep.

Mensen die haar hebben gezien of weten waar ze is, worden dringend gevraagd direct 112 te bellen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vermiste Luna (24) nog niet gevonden: opnieuw zoekactie in bossen bij Dieren
Vermiste Luna (24) nog niet gevonden: opnieuw zoekactie in bossen bij Dieren
Politie deelt foto's van vermiste Luna (24) uit Amsterdam
Politie deelt foto's van vermiste Luna (24) uit Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.