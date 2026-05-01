Jongetje (6) op blote voeten gevonden in Amsterdam, politie zoekt ouders

De politie heeft een jong jongetje aangetroffen in de omgeving van de Rijnstraat in Amsterdam. Het is onduidelijk waar zijn ouders zijn, daarom wordt dringend om hulp gevraagd.

Het kind is ongeveer 6 jaar oud en zo'n 135 centimeter lang. Hij heeft een donkere huidskleur en halflang haar dat in een knot zit. Hij draagt een lichtgrijs shirt met een Pikachu-opdruk, een blauwe onderbroek en loopt op blote voeten.

Het jongetje was niet als vermist opgegeven, maar de ouders worden nog wel gezocht.

Ouders of bekenden van het jongetje worden gevraagd zich direct te melden.