Politie maakt zich zorgen om vermiste Catharina (51) uit Amsterdam

De politie is op zoek naar de 51-jarige Catharina Schuijt uit Amsterdam. Ze werd zaterdag 9 augustus voor het laatst gezien in de Sportstraat en vertrok te voet in onbekende richting. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Catharina is 1,72 meter lang, heeft middellang bruin haar en droeg een blauw shirt, een bruine broek en bruine schoenen. De politie maakt zich zorgen om haar gezondheid en vraagt mensen met informatie contact op te nemen.