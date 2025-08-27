Politie nog steeds op zoek naar al weken vermiste Catharina (51) uit Amsterdam

De politie is nog steeds op zoek naar Catharina Schuijt (51) uit Amsterdam. Ze is op 9 augustus aan de Sportstraat voor het laatst gezien en sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie maakt zich zorgen om haar gezondheid en mensen met meer informatie zich te melden.

Catharina wordt sinds zaterdag 9 augustus vermist uit haar woonplaats Amsterdam. Die zaterdag is ze voor het laatst gezien aan de Sportstraat waar ze te voet in een onbekende richting is vertrokken. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van Catharina en nu vraagt de politie wederom aandacht voor deze vermissing.

SAR Nederland vraagt ook aandacht voor de vermissing:

Signalement

Catharina is 1,72 meter lang heeft middellang bruin haar. Op de dag van de vermissing droeg ze een blauw shirt, bruine broek en bruine schoenen. Verder droeg ze een okergele tas. De politie heeft nog geen concrete tips naar haar verblijfplaats ontvangen en maakt zich zorgen om haar gezondheid. Mensen met informatie rond de vermissing van Catharina worden gevraagd contact op te nemen.