Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie nog steeds op zoek naar al weken vermiste Catharina (51) uit Amsterdam

Politie nog steeds op zoek naar al weken vermiste Catharina (51) uit Amsterdam

Vermissing

Vandaag, 14:32

Link gekopieerd

De politie is nog steeds op zoek naar Catharina Schuijt (51) uit Amsterdam. Ze is op 9 augustus aan de Sportstraat voor het laatst gezien en sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie maakt zich zorgen om haar gezondheid en mensen met meer informatie zich te melden.

Catharina wordt sinds zaterdag 9 augustus vermist uit haar woonplaats Amsterdam. Die zaterdag is ze voor het laatst gezien aan de Sportstraat waar ze te voet in een onbekende richting is vertrokken. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van Catharina en nu vraagt de politie wederom aandacht voor deze vermissing.

SAR Nederland vraagt ook aandacht voor de vermissing:

Signalement

Catharina is 1,72 meter lang heeft middellang bruin haar. Op de dag van de vermissing droeg ze een blauw shirt, bruine broek en bruine schoenen. Verder droeg ze een okergele tas. De politie heeft nog geen concrete tips naar haar verblijfplaats ontvangen en maakt zich zorgen om haar gezondheid. Mensen met informatie rond de vermissing van Catharina worden gevraagd contact op te nemen.

Lees ook

Politie maakt zich zorgen om vermiste Catharina (51) uit Amsterdam
Politie maakt zich zorgen om vermiste Catharina (51) uit Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.