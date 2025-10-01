Jacob (79) sinds vrijdag vermist na bezoek aan Amsterdams café

De politie is op zoek naar de 79-jarige Jacob Meilink uit Amstelveen. Hij werd vrijdag voor het laatst gezien in Amsterdam.

De man werd rond 19.15 uur voor het laatst gezien toen hij vertrok bij café De Old Sailor in het centrum van Amsterdam. Het is onduidelijk in welke richting hij toen ging. Hij keerde niet terug naar zijn woning in Amstelveen en sindsdien ontbreekt ieder spoor. Mogelijk vertrok hij op zijn eigen e-bike, een Pegasus Ravenna 8f met framenummer AA90144059.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het je uit:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De familie maakt zich ernstig zorgen, meldt de politie. Zij zijn een onderzoek gestart naar zijn vermissing. Iedereen die meer weet over Jacob of zijn verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Signalement

Meilink is tussen 1,70 en 1,80 meter lang, heeft grijs haar en blauwe ogen. In het café droeg hij een groene winterjas, een bruine broek en een grijs shirt met gekleurde dwarsstrepen. Daarnaast wordt hij vaak Sjaak genoemd en gebruikt soms ook de achternaam van zijn moeder: Faviani.