Ilayda (15) sinds zaterdag vermist uit Alkmaar

De 15-jarige Ilayda uit Alkmaar is sinds zaterdagochtend vermist. Volgens de politie werd zij rond 06:30 uur voor het laatst gezien in de wijk Overdie. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De tiener verplaatst zich mogelijk te voet, met het openbaar vervoer of lift mee met voertuigen, zo meldt de politie. Waar zij naartoe is gegaan of met wie zij mogelijk contact heeft gehad, is onbekend.

Signalement

Ilayda is 1,62 meter lang, heeft een stevig postuur, zwart haar tot op haar schouders en bruine ogen. Ze droeg bij haar verdwijning een taupekleurige sweater, een grijze spijkerbroek en zwarte Adidas-schoenen. Opvallend detail: haar nagels zijn voorzien van nepnagels in verschillende kleuren.

Wie Ilayda heeft gezien of weet waar zij verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.