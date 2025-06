Politie heeft zes tips binnen in zoektocht naar vermiste Ilayda (15)

De politie Noord-Holland heeft zes tips ontvangen in de zoektocht naar de vermiste Ilayda Sancakdar (15). De tiener werd voor het laatst gezien op de vroege ochtend van zaterdag 31 mei rond 06.30 uur in de wijk Overdie in Alkmaar. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie is actief op zoek naar Ilayda. "Dat houdt in dat agenten tijdens de ochtendbriefing op de hoogte worden gesteld van de vermissing en haar foto te zien krijgen. Tijdens hun werkzaamheden kunnen ze dan extra hun ogen en oren openhouden", vertelt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. Ook achter de schermen wordt er gezocht naar het meisje. "De recherche zoekt zowel online als offline naar waar zij zich zou kunnen bevinden."

In de afgelopen twee dagen zijn er zes tips binnengekomen, die momenteel worden nagetrokken op hun bruikbaarheid. "Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met dit soort tips en moeten uitzoeken of er iets bruikbaars tussen zit."

Ogen en oren openhouden

Hoewel de politie uitkijkt naar het meisje, hoopt zij ook te kunnen rekenen op hulp van burgers. "Wij hopen dat mensen die haar hebben gezien of meer informatie hebben, dat bij ons melden. Samen zien we meer."

De tiener verplaatst zich mogelijk te voet, met het openbaar vervoer of lift mee met voertuigen, zo meldde de politie eerder. Waar zij naartoe is gegaan of met wie zij mogelijk contact heeft gehad, is onbekend. De hulpdienst is momenteel niet bezig om te zoeken in een bepaald zoekgebied. "We willen ons niet blindstaren; zij kan op dit moment overal zijn."

Signalement

Ilayda is 1,62 meter lang, heeft een stevig postuur, zwart haar tot op haar schouders en bruine ogen. Ze droeg bij haar verdwijning een taupekleurige sweater, een grijze spijkerbroek en zwarte Adidas-schoenen. Opvallend detail: haar nagels zijn voorzien van nepnagels in verschillende kleuren.