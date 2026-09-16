Zoekactie naar vermiste vrouw (53) in natuurgebied Kampina

De zoektocht naar de vermiste 53-jarige vrouw uit Tilburg gaat woensdag verder in natuurgebied Kampina. Het Veteranen Search Team helpt de politie bij het doorzoeken van het gebied tussen Boxtel en Oisterwijk. De vrouw is nog altijd niet gevonden.

De zoekactie begint vanaf de Kapelweg tussen Boxtel en Oisterwijk, meldt de politie. Van daaruit wordt natuurgebied Kampina doorzocht.

De vrouw wordt sinds vrijdagochtend vermist vanuit de Tilburgse wijk Korvel. De politie liet eerder weten zich grote zorgen te maken om haar gezondheid.

Voor het laatst gezien met fiets

De 53-jarige vrouw werd vrijdag rond 09.30 uur voor het laatst gezien. Op beelden was te zien dat ze op straat liep met haar fiets aan de hand.

Ze heeft korte, geblondeerde haren en blauwe ogen. Vermoedelijk draagt ze een rood, bruin en beige gestreept vest. Haar elektrische Gazelle Orange fiets is blauwgrijs en heeft fietstassen.