OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zoekactie naar vermiste vrouw (53) in natuurgebied Kampina

Vermissing

Vandaag, 17:02

De zoektocht naar de vermiste 53-jarige vrouw uit Tilburg gaat woensdag verder in natuurgebied Kampina. Het Veteranen Search Team helpt de politie bij het doorzoeken van het gebied tussen Boxtel en Oisterwijk. De vrouw is nog altijd niet gevonden.

De zoekactie begint vanaf de Kapelweg tussen Boxtel en Oisterwijk, meldt de politie. Van daaruit wordt natuurgebied Kampina doorzocht.

De vrouw wordt sinds vrijdagochtend vermist vanuit de Tilburgse wijk Korvel. De politie liet eerder weten zich grote zorgen te maken om haar gezondheid.

Voor het laatst gezien met fiets

De 53-jarige vrouw werd vrijdag rond 09.30 uur voor het laatst gezien. Op beelden was te zien dat ze op straat liep met haar fiets aan de hand.

Ze heeft korte, geblondeerde haren en blauwe ogen. Vermoedelijk draagt ze een rood, bruin en beige gestreept vest. Haar elektrische Gazelle Orange fiets is blauwgrijs en heeft fietstassen.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.