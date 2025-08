Ladjino (16) al anderhalve week spoorloos: vertrok zonder geld en telefoon

De 16-jarige Ladjino Groothuizen uit Udenhout is al anderhalve week spoorloos. De jongen verdween in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 juli. Sindsdien is hij nog maar één keer gezien. Volgens de politie is hij mogelijk op maandag 29 juli nog gezien in het Spoorpark in Tilburg.

Volgens zijn verzorgers is Ladjino vertrokken zonder telefoon en zonder geld. De zorgen over zijn welzijn zijn dan ook groot. Hoe hij in het park terechtkwam en of hij daar nu nog is, is niet bekend.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in onderstaande video:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De politie onderzoekt de zaak en roept het publiek op om mee te denken. "Alle tips zijn welkom", benadrukt de hulpdienst. Vooral mensen die op of rond 29 juli in het Spoorpark waren, wordt gevraagd goed na te denken of ze iets bijzonders hebben gezien.

Tips kunnen doorgegeven worden via 0900-8844. Ook anoniem melden is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem.