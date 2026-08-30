46-jarige vrouw vermist uit Tilburg, politie zoekt informatie

De politie is op zoek naar informatie over Sandra Jansen (46), die sinds 16 augustus 2026 vermist is uit Tilburg. Op 22 augustus werd melding gemaakt van haar vermissing, maar tot nu toe hebben de inspanningen om haar te vinden nog niets opgeleverd. De politie roept mensen met informatie op om zich te melden.

Er is een signalement afgegeven van de vrouw. Ze heeft een lichte huidskleur, grijsgroene ogen en lang, blond haar. Ze heeft een slank postuur en is 1.80 meter lang. De vrouw heeft op haar rechterpols een tatoeage van zwaluwvogels. Op haar middelvinger heeft ze een tatoeage in de vorm van een ring. Mensen met informatie over waar Sandra zich mogelijk bevindt, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of via het online tipformulier op de website van de politie.