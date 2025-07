Grote zoekactie naar vermiste Erwin (65) uit Rosmalen

Het Veteranen Search Team (VST) heeft in de nacht van zondag op maandag urenlang gezocht naar de vermiste 65-jarige Erwin uit Rosmalen. De man wordt sinds zondag 20 juli vermist. Zo'n 45 vrijwilligers kamden de wijk De Groote Wielen uit.

De zoekactie werd opgezet na een Burgernetmelding van de politie. Aanleiding waren tips van inwoners die meldden dat Erwin mogelijk in De Groote Wielen was gezien. Op basis daarvan werd het VST ingeschakeld om te helpen bij de zoektocht.

Erwin werd voor het laatst gezien op de Jan Heijmanslaan in Rosmalen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hij vertrok in onbekende richting en is niet meer gezien. De politie maakt zich zorgen over zijn gezondheid.

De man is 1,75 meter lang, heeft grijs haar, draagt een bril en heeft een slank postuur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jas, lichtblauwe spijkerbroek en witte sportschoenen.

Wat moet je doen als iemand vermist is? We leggen het in deze video uit: