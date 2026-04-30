Zorgen om vermiste Marjon (54) uit Oijen

De 54-jarige Marjon uit Oijen wordt sinds maandagochtend 27 april vermist. Ze vertrok vanaf de Oijense Bovendijk in een grijze Volkswagen Polo uit 2012 met kenteken 37-ZGL-5. De politie vraagt hulp bij de zoektocht.

Marjon heeft halflang bruin haar tot op de oren, een lichte huidskleur en is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang. Mogelijk droeg ze een rood-wit geblokte flanellen pyjama en enkelhoge laarsjes.

De politie roept iedereen op om uit te kijken naar Marjon of haar auto. Wie iets weet of haar heeft gezien, kan contact opnemen via de opsporingstiplijn 0800-607