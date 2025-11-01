Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Chayenna (13) uit Helmond vermist, voor het laatste gezien op station Breda

Chayenna (13) uit Helmond vermist, voor het laatste gezien op station Breda

Vermissing

Vandaag, 16:01

Link gekopieerd

Chayenna uit Helmond wordt sinds 29 oktober vermist. De 13-jarige Helmonder is voor het laatst 's avonds gezien op het station in Breda. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie maakt zich grote zorgen over haar.

Chayenna vertrekt voor een afspraak 29 oktober naar Breda. Daar is ze voor het laatst gezien rond 19.15 uur op het station en vanaf dat moment ontbreekt elk spoor. Waar ze naartoe is gegaan is onduidelijk en de politie is naarstig op zoek naar aanknopingspunten.

De 13-jarige heeft een normaal postuur, donkere huidskleur en lange bruin/zwarte haren met een rode gloed er over. Heb je haar gezien of weet je meer over de toestand van de 13-jarige Helmonder? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Wat moet je doen bij een vermissing? In deze video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.