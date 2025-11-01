Chayenna (13) uit Helmond vermist, voor het laatste gezien op station Breda

Chayenna uit Helmond wordt sinds 29 oktober vermist. De 13-jarige Helmonder is voor het laatst 's avonds gezien op het station in Breda. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie maakt zich grote zorgen over haar.

Chayenna vertrekt voor een afspraak 29 oktober naar Breda. Daar is ze voor het laatst gezien rond 19.15 uur op het station en vanaf dat moment ontbreekt elk spoor. Waar ze naartoe is gegaan is onduidelijk en de politie is naarstig op zoek naar aanknopingspunten.

De 13-jarige heeft een normaal postuur, donkere huidskleur en lange bruin/zwarte haren met een rode gloed er over. Heb je haar gezien of weet je meer over de toestand van de 13-jarige Helmonder? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Wat moet je doen bij een vermissing? In deze video leggen we het uit: