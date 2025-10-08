Verstandelijk beperkte Angelo (19) uit Halsteren vermist

Vermissing
Vandaag, 21:38
De 19-jarige Angelo uit Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, is vermist. Dinsdagavond kwam de melding binnen bij de politie, die laat weten: 'Hij is 19 jaar oud, maar heeft het verstandelijke vermogen van een jong kind.'
Wie Angelo na dinsdagavond 17.30 uur nog heeft gezien of weet waar hij nu is, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Angelo is voor het laatst gezien in de omgeving van de Oude Molenbaan in Halsteren.
Huidige leeftijd: 19 jaar
Lengte: 1.75 meter
Postuur: normaal
Haarkleur: donkerbruin
Oogkleur: donker
Huidskleur: licht
Kleding: Grijs T-shirt, vermoedelijk donkere joggingbroek en rode schoenen
De vermiste Angelo
