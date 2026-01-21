Politie zoekt op water naar vermiste Rudy (65) uit Grave

De politie is naarstig op zoek naar de vermiste Rudy uit Grave. De man van 65 jaar is sinds maandagochtend spoorloos, meldt de politie. Volgens Omroep Brabant heeft de politie woensdagmiddag een sonarboot ingezet om Rudy te vinden.

Rudy vertrok rond 08.30 uur vanuit de Dokter Kanterslaan en liep in de richting van de Maas. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Een woordvoerder van de politie laat aan de omroep weten dat de sonarboot in het water van de Graafsche Raam voer.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het uit:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

Rudy is 65 jaar oud, kaal en heeft een grijs ringbaardje. Hij heeft een lichte huidskleur en een gezet postuur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe gewatteerde jas, een zwarte muts en een donkergrijze broek. Ook had hij een opvallende gele legerrugzak bij zich. Hij droeg zwarte sneakers.

De politie vraagt mensen die Rudy mogelijk hebben gezien om zich te melden. Ook kleine details kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. Wie meer informatie heeft of Rudy na maandagochtend nog heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. In spoedgevallen kan ook 112 worden gebeld.