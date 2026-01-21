Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie zoekt op water naar vermiste Rudy (65) uit Grave

Politie zoekt op water naar vermiste Rudy (65) uit Grave

Vermissing

Vandaag, 17:18

Link gekopieerd

De politie is naarstig op zoek naar de vermiste Rudy uit Grave. De man van 65 jaar is sinds maandagochtend spoorloos, meldt de politie. Volgens Omroep Brabant heeft de politie woensdagmiddag een sonarboot ingezet om Rudy te vinden.

Rudy vertrok rond 08.30 uur vanuit de Dokter Kanterslaan en liep in de richting van de Maas. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Een woordvoerder van de politie laat aan de omroep weten dat de sonarboot in het water van de Graafsche Raam voer.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

Rudy is 65 jaar oud, kaal en heeft een grijs ringbaardje. Hij heeft een lichte huidskleur en een gezet postuur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe gewatteerde jas, een zwarte muts en een donkergrijze broek. Ook had hij een opvallende gele legerrugzak bij zich. Hij droeg zwarte sneakers.

De politie vraagt mensen die Rudy mogelijk hebben gezien om zich te melden. Ook kleine details kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. Wie meer informatie heeft of Rudy na maandagochtend nog heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. In spoedgevallen kan ook 112 worden gebeld.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.