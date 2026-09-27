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Ernstige zorgen over welzijn vermiste Nicky (13), politie deelt foto

Vermissing

Vandaag, 17:20

De politie maakt zich grote zorgen over een vermiste 13-jarige jongen uit Uden. Het gaat om Nicky, die zaterdagmiddag rond 15.30 uur aan zijn begeleiding is ontkomen. De politie heeft online foto's en een signalement gedeeld en wijst op de ernst van de situatie. Nicky heeft medicatie nodig. "We maken ons erg veel zorgen over zijn welzijn."

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Een paar dingen vallen op die de zoektocht naar Nicky mogelijk makkelijker maken. Zo is hij met ongeveer 1,90 meter opvallend lang voor zijn leeftijd. Ook rookt hij en is hij niet bang om mensen om een sigaret te vragen. "Dat kan iemand zijn opgevallen", aldus de politie. Nicky draagt soms een bril. Het is niet duidelijk of hij die ophad toen hij verdween.

De vermiste jongen (Beeld: Politie)

De vermiste jongen (Beeld: Politie)

Geen geld, geen telefoon

Nicky verdween zaterdag halverwege de middag en werd voor het laatst gezien op de Schansweg in Uden. Voor zover bekend heeft hij geen geld, pinpas of telefoon bij zich. Hij is te voet vertrokken.

Het vrijgegeven signalement luidt als volgt:

  • Huidige leeftijd: 13 jaar

  • Geslacht: man

  • Leeftijd: 13

  • Huidskleur: licht

  • Lengte: ongeveer 1.90 meter

  • Postuur: tenger

  • Kleding: zwarte New Balance jas, zwarte spijkerbroek met scheuren, Eastpak schoudertas

  • Schoenen: zwart, Nike

Wie informatie heeft of Nicky denkt te herkennen, wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Bij spoed kan 112 worden gebeld, schrijft de politie in het vermissingsbericht.

Door Daniël Bom
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