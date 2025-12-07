Volg Hart van Nederland
Politie deelt beeld vermiste Hermela (14) uit Eindhoven: 'Geen pinpas of telefoon mee'

Vermissing

Vandaag, 17:48 - Update: 1 uur geleden

Grote zorgen over de al twee dagen vermiste tiener Hermela uit Eindhoven. De politie is naarstig op zoek naar de 14-jarige, die op vrijdag 5 december vanuit school met een onbekende bestemming vertrok. In het vermissingsbericht is naast beeldmateriaal ook een signalement van het meisje vrijgegeven.

Onderzoek heeft nog geen informatie over Hermela's huidige verblijfplaats opgeleverd. Door dat gegeven, haar leeftijd en het feit dat ze geen pinpas of telefoon bij zich heeft, zijn er bij de politie "ernstige zorgen over haar welzijn".

Signalement Hermela

Wie weet waar de tiener is of andere tips heeft, mag contact opnemen met de politie. "Bel 112 als je haar ziet en 0900-8844 als je haar eerder denkt gezien te hebben", schrijft de politie in het bericht.

Ten tijde van de vermissing droeg de tiener een jas van een zwart, kort model, een grijs joggingpak en witte schoenen. Ook had ze een schoudertas van het merk Nike bij zich. Hermela heeft een lichtgetinte huidskleur, is tussen de 1.45 meter en 1.50 meter lang, heeft lange zwarte krullen en een beugel.

