61-jarige Elize uit Eethen sinds donderdag spoorloos

De 61-jarige Elize wordt sinds donderdag 5 februari vermist. Ze werd woensdagavond voor het laatst gezien door haar zoon in hun woning in Eethen. De politie gaat ervan uit dat Elize richting Drongelen is gelopen. Vrijdagavond heeft de politie tot half 11 gezocht, maar de vrouw is tot nu toe niet aangetroffen.

Elize is slank van postuur en draagt vermoedelijk een witte, lange winterjas, lichtblauwe jeans en zwarte laarsjes. De politie benadrukt dat iedereen die haar heeft gezien, contact met haar heeft gehad of weet waar ze zich bevindt, dringend wordt gevraagd 112 te bellen.