Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

61-jarige Elize uit Eethen sinds donderdag spoorloos

Vermissing

Vandaag, 12:45 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De 61-jarige Elize wordt sinds donderdag 5 februari vermist. Ze werd woensdagavond voor het laatst gezien door haar zoon in hun woning in Eethen. De politie gaat ervan uit dat Elize richting Drongelen is gelopen. Vrijdagavond heeft de politie tot half 11 gezocht, maar de vrouw is tot nu toe niet aangetroffen.

Elize is slank van postuur en draagt vermoedelijk een witte, lange winterjas, lichtblauwe jeans en zwarte laarsjes. De politie benadrukt dat iedereen die haar heeft gezien, contact met haar heeft gehad of weet waar ze zich bevindt, dringend wordt gevraagd 112 te bellen.

Bron: politie

Bron: politie

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.