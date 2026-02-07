61-jarige Elize uit Eethen sinds donderdag spoorloos

Vermissing
Vandaag, 12:45 - Update: 2 uur geleden
De 61-jarige Elize wordt sinds donderdag 5 februari vermist. Ze werd woensdagavond voor het laatst gezien door haar zoon in hun woning in Eethen. De politie gaat ervan uit dat Elize richting Drongelen is gelopen. Vrijdagavond heeft de politie tot half 11 gezocht, maar de vrouw is tot nu toe niet aangetroffen.
Elize is slank van postuur en draagt vermoedelijk een witte, lange winterjas, lichtblauwe jeans en zwarte laarsjes. De politie benadrukt dat iedereen die haar heeft gezien, contact met haar heeft gehad of weet waar ze zich bevindt, dringend wordt gevraagd 112 te bellen.
Bron: politie
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.