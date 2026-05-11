Grote zorgen om vermiste Senna (13) uit Den Bosch

De 13-jarige Senna wordt sinds zaterdag vermist. De politie maakt zich zorgen om het meisje en roept mensen op uit te kijken naar haar.

Senna vertrok zaterdagochtend vanuit haar woning in 's-Hertogenbosch. Zondag rond 17.00 uur werd ze voor het laatst gezien in de omgeving van winkelcentrum Rokade in Utrecht.

Signalement

Het meisje is tussen de 1.65 en 1.70 meter lang en heeft donkerbruin, stijl haar tot op haar onderrug. Ze droeg vermoedelijk een lichtgroen shirt, een vest of blauwe trui van Under Armour, een zwarte lange broek en zwarte Nike Shox-sneakers. Ook heeft ze mogelijk opvallende nepwimpers en nepnagels.

De politie vraagt mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van Senna contact op te nemen via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Wie haar ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen.