Politie dringend op zoek naar vermiste jongen (11) uit Nieuw-Beijerland

De politie is dringend op zoek naar een 11-jarige jongen uit Nieuw-Beijerland in Zuid-Holland. Hij bevindt zich mogelijk in de Hoeksche Waard of in de omgeving van Rhoon of Rotterdam. Er is een Burgernetmelding verspreid waarin mensen worden opgeroepen om naar de jongen uit te kijken.

De jongen is ongeveer 1,50 meter lang, heeft een licht getinte huid en een fors postuur. Hij draagt een groene pufferjas tot op zijn heupen, grijze Nike Air Jordans en een lichtgekleurde joggingbroek.

In de Burgernetmelding roept de politie mensen die de jongen zien of weten waar hij is, op om direct 112 te bellen bij spoed. Als er geen spoed nodig is kunnen mensen 0900-8844 bellen.