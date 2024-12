Nederlanders gered na zware zoektocht in sneeuwstorm in Spaanse bergen

Twee jonge Nederlandse bergwandelaars van 22 en 25 jaar zijn zondagochtend vroeg gered nadat ze urenlang vastzaten in een sneeuwstorm in de bergen van Spanje. Het duo raakte zaterdagmiddag verdwaald in een afgelegen gebied in het natuurpark Gorbea, een ruig en populair berggebied in de regio Baskenland. De reddingsactie duurde uren en werd uitgevoerd door een speciaal bergreddingsteam van de Spaanse politie.

Toen de twee zaterdag rond 17.30 uur verdwaalden in het deel dat bekendstaat als het bergmassief van Itxina, konden ze door de zware sneeuwval hun weg niet meer vinden. Het begon al te schemeren, en met de toenemende kou besloten ze via het alarmnummer 112 om hulp te vragen.

De hulpdiensten schakelden een bergreddingsteam in, dat direct te voet naar het gebied trok. Het terrein bleek lastig begaanbaar door sneeuw en ijs, en de wandelaars bevonden zich in een lastig bereikbare vallei. Via de telefoon hield de coördinator van de reddingsactie contact met hen om hun situatie te monitoren.

Een lange nacht in de kou

De Nederlanders hadden voldoende eten en drinken om de nacht door te komen, maar de kou en het natte weer zorgden ervoor dat ze het zwaar kregen. Ze begonnen last te krijgen van onderkoeling, maar bleven gelukkig in staat om te bewegen. Het bergreddingsteam worstelde zich door de sneeuw en bereikte de verdwaalde wandelaars uiteindelijk diep in de nacht. Rond 05.00 uur zondagochtend konden ze samen met de Nederlanders de afdaling naar een veilige plek maken.

Bij aankomst in het dorp Orozko, waar de reddingsactie werd gecoördineerd, stonden hulpdiensten van het Rode Kruis klaar met droge kleding, warme dranken en dekens. Het tweetal werd ter plaatse nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis. Dankzij de snelle hulp en de ervaring van het bergreddingsteam bleef hun avontuur beperkt tot een goede afloop.