Mogelijk verwarde vermiste vrouw uit Panningen gevonden

Een 76-jarige vrouw uit Panningen was vanaf deze woensdag vermist uit het Limburgse Panningen. Ze werd het laatst gezien in de Piushof, een woonzorglocatie. Ze was lopend vertrokken, mogelijk in de richting van Venlo.

De 76-jarige vrouw was volgens de politie mogelijk erg verward. In de loop van de avond is de vrouw weer gevonden.