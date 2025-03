Isabella (13) vermist na skeelertocht in 1e Exloërmond

In en rond het Drentse dorp 1e Exloërmond wordt naarstig gezocht naar de 13-jarige Isabella. Het meisje is woensdagmiddag rond 14.30 uur voor het laatst gezien toen ze op skeelers vertrok vanaf de 1e Exloërmond. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar.

Zowel haar familie als de politie maakt zich ernstige zorgen om haar gezondheid. Het is onbekend waar Isabella naartoe is gegaan of wat haar bedoeling was. De vermissing wordt serieus genomen en de politie vraagt om hulp van het publiek.

Mensen die woensdagmiddag iets hebben gezien in of rond 1e Exloërmond worden dringend verzocht zich te melden. Ook beelden van bijvoorbeeld deurbelcamera’s kunnen van groot belang zijn voor het onderzoek.

'Bel alarmnummer als je Isabella ziet'

Wie het meisje recentelijk nog heeft gezien of over andere relevante informatie beschikt, wordt dringend gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070.

Mensen die Isabella op dit moment ergens aantreffen, wordt gevraagd direct 112 te bellen. De zoektocht naar het meisje is nog altijd in volle gang.