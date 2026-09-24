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Politie zoekt naar vermiste Khadija (11) uit Nuth

Vermissing

Vandaag, 12:28

De politie is op zoek naar de 11-jarige Khadija uit Nuth. Ze wordt sinds woensdagavond 23 september vermist. Rond 21.30 uur werd ze voor het laatst gezien op de Bavostraat. Daarna vertrok ze in onbekende richting.

Khadija heeft blond, krullend haar tot aan haar schouders en bruine ogen. Ze droeg een lang zwart jurkje, zwarte sokken en zwarte schoenen.

Politie zoekt informatie

Wie weet waar Khadija is of andere informatie heeft over haar vermissing, wordt gevraagd de politie te bellen via 0900-8844. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland
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