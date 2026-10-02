Alisha (14) vermist na treinreis vanuit Maarsbergen, politie deelt foto

De politie is op zoek naar de 14-jarige Alisha uit Maarsbergen. Het meisje vertrok eind september met de trein vanuit Maarsbergen en wordt sindsdien vermist. Vermoedelijk verblijft ze momenteel in Amsterdam.

Alisha is 1,65 meter lang, heeft lang bruin haar en diepliggende ogen. De politie heeft vrijdag een foto van haar gepubliceerd en vraagt mensen om naar haar uit te kijken.

De vermiste Alisha. Beeld: Politie

Mensen die weten waar de 14-jarige momenteel verblijft, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.