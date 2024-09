Kelsey (16) uit Kerkrade sinds zaterdag vermist

De 16-jarige Kelsey uit Kerkrade wordt sinds zaterdag vermist. Ze werd die dag voor het laatst gezien rond 21:15 uur op het Spoorplein bij station Heerlen.

Vermoed wordt Kelsey daarna in de richting van het centrum van Heerlen is vertrokken. Mogelijk is ze via het Pancratiusplein over de rotonde bij de Doctor Poelstraat gegaan, in de richting van de Putgraaf te Heerlen.

Twee jongens

Volgens een vriendin die haar op dat moment zag, is Kelsey meegegaan met twee jongens. Camerabeelden van het station bevestigen dit.