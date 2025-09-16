Grote zorgen om vermiste Naomi (15) uit Nieuwegein

De politie is dringend op zoek naar de 15-jarige Naomi uit Nieuwegein. Ze verliet maandagochtend haar ouderlijk huis zonder iemand te vertellen waar ze naartoe ging. Haar verzorgers maken zich grote zorgen.

Naomi is 1,73 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft lang bruin haar en droeg op het moment van haar verdwijning zwarte Nike-schoenen.

Wie weet waar Naomi is of haar heeft gezien, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

