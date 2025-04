Hailey (14) uit Leidschendam sinds maandag vermist

De 14-jarige Hailey uit Leidschendam is sinds maandag 28 april rond 16.00 uur vermist. Ze werd voor het laatst gezien bij de Bouwlustweg in haar woonplaats.

De politie vermoedt dat ze naar de omgeving van de Doornstraat in Den Haag is vertrokken. Mogelijk reisde ze met het openbaar vervoer.

Signalement

Hailey is 1,65 meter lang, heeft een slank postuur en droeg een spijkerbroek met een groen- of grijsgekleurde winterjas.

Wie Hailey heeft gezien of weet waar ze is, wordt gevraagd contact op te nemen via de gratis Opsporingstiplijn (0800-6070), Meld Misdaad Anoniem of het tipformulier van de politie.